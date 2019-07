Fortnite omaggia Wimbledon nel nuovo aggiornamento del negozio

Mentre il torneo di tennis di Wimbledon sta per entrare nel vivo, Fortnite lo omaggia inserendo una skin a tema, con il classico vestito bianco richiesto come d'abitudine per giocare sul celebre prato inglese. Non è però ovviamente l'unica aggiunta: vediamo insieme tutte le novità di oggi.

Oltre alla skin Match Point dunque, c'è in vendita la leggendaria Leviathan, da 2000 V-Bucks, e la Heist, che invece di V-Bucks ne costa 1200. Tra gli altri oggetti disponibili troviamo il glider Planetary Probe e i picconi Global Axe e Squid Striker.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece, troviamo in vendita altre due skin: Versa e First Strike Specialist, rispettivamente epica e rara, le emote Disco Fever e Living Large, il piccone Studded Axe e la copertura Infernal.

Come di consueto, l'aggiornamento sarà online in Italia a partire dalle ore 13 circa, e vi ricordiamo che le skin e gli oggetti che deciderete di acquistare, apporteranno unicamente modifiche estetiche al vostro personaggio, senza conferirvi vantaggi in battaglia.

Avete già deciso come spendere i vostri V-Bucks? Nel frattempo, sapevate che è tornato il fucile a pompa nell'evento speciale 14 giorni d'estate? Inoltre, sono trapelate le sfide della Settimana 9 Stagione 9 di Fortnite: avete già dato un'occhiata?