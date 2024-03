Fortnite è finalmente online: cosa c'è di nuovo nella Stagione 2 del Capitolo 5?

Il weekend è cominciato come peggio non poteva per Fortnite, che è rimasto offline molto più del previsto. Alla fine i server sono regolarmente tornati online, permettendo a tutti i giocatori del mondo di tuffarsi nelle novità della Stagione 2 del Capitolo 5: cosa c'è di nuovo?

Intitolata Miti e Mortali, la Stagione 2 del Capitolo 5 di Fortnite vede gli dei dell'Olimpo scendere sul campo di battaglia portando co sé poteri mitici e armi divine, ovviamente utilizzabili anche da voi. Grazie alla Folgore di Zeus potete sollevarvi in aria e scagliare fulmini, mentre con le Ali di Icaro potete volare nei cieli e lanciarvi in picchiata contro i nemici. Fate attenzione però, perché le Ali possono prendere fuoco se usate troppo a lungo!

Tra le nuove armi si segnalano il fucile pesante Guardiano di Efesto (spara rapidamente tre colpi aggressivi, utile a corto raggio), la mitraglietta Araldo di Ade (precisissima al primo colpo, poi vede il rinculo aumentare), il DMR Cacciatrice di Artemide (devastante a distanza) e il fucile d'assalto Tempra di guerra di Ares (danni elevati, cadenza di fuoco elevata e forte rinculo). Dalla scorsa stagione fanno il proprio ritorno il fucile a pompa Martello, il fucile pesante automatico Frenesia, l'FdA Nemesi, la mitraglietta a raffica Tuono, il fucile di precisione Mietitore e la pistola Ranger. Si aggiungono inoltre le mod Mirino Termico e Impugnatura Rapida.

L'isola della Battaglia Reale si è addobbata per l'occasione vedendo spuntare nuovi punti di interesse a tema come il Monte Olimpo, il Cupo Cancello, il Mondo Sotterraneo e il Campo di Battaglia del Mastino. Presente all'appello, ovviamente, anche un Pass Battaglia nuovo di zecca, la cui versione Premium da 950 V-Buck consente l'ottenimento di un bottino fino a 1.500 V-Buck e delle skin di Cerbero, Afrodite, Poseidone, Medusa, Zeus, Artemide e Ade. Ares, invece, è il costume di Fortnite Crew di aprile 2024.

Agli amanti della sfera competitiva segnaliamo infine una modifica alle classiche di Battaglia Reale e Zero Costruzioni volte a rendere più difficile e gratificante il raggiungimento di Unreal, e molte altre modifiche che consigliamo di consultare a questo indirizzo.