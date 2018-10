Fortnite: online sono emersi nuovi interessanti dettagli sulla feature 'tornei'

Dopo ciò che è emerso nel video di annuncio dedicato all'iniziativa Support-A-Creator di Fortnite: Battle Royale, sembra che i tornei potrebbero arrivare molto presto, secondo alcuni leak.

L'utente di Twitter @FNBRLeaks ha trovato cinque nuovi tornei nei file di gioco che sembrano dover partire presto. "Alpha / Daily Trials" dovrebbe essere il primo torneo a giungere nel gioco e la data di inizio prevista è il 16 ottobre. Entrambe le prove Alpha, che dovrebbero essere giocate in formato Solo, e le prove Beta (che saranno in Duo) si svolgeranno lungo diversi giorni.

Alpha, se il leak è corretto, si terrà dal 16 al 21 ottobre e offrirà una "spilla" come ricompensa. La Beta sarà molto simile ma la competizione dura solo tre giorni. Tuttavia, l'unico torneo previsto per il formato a Squadre potrebbe rivelarsi quello preferito della community.

Il Friday Night Fortnite sembra che sarà un evento settimanale che si terrà ogni venerdì. Il torneo, che sembra simile al Friday Fortnite organizzato dallo YouTuber Daniel "KEEMSTAR" Keem all'inizio dell'anno, premierà le squadre che totalizzeranno 25 punti.

La Salty Springs Cup, invece, sarà molto simile al formato Friday Night Fortnite, ma sarà per i concorrenti del formato Solo. Inizierà il 27 ottobre e terminerà il 31 ottobre, secondo il leak.

L'ultimo torneo trapelato sembra chiamarsi Tomato Temple, una competizione in Duo che inizierà il 28 ottobre e terminerà il primo novembre. Sebbene questi eventi non siano stati confermati da Epic, sembra comunque che gli sviluppatori intendano introdurre i tornei in game. Non ci resta che attendere e vedere.