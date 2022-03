Fortnite è di nuovo Online: Stagione 2 disponibile, ecco il trailer di lancio

Dopo ben quattro ore di manutenzione, i server di Fortnite sono finalmente tornati online, ciò significa che i giocatori di tutto il mondo possono finalmente immergersi nei contenuti della nuova Stagione 2 del Capitolo 3!

L'inizio della nuova stagione contenutistica di Fortnite, denominata Ribellione, viene anche sancita con il trailer della storia visibile in questa notizia, che vede una vera e propria invasione dell'isola della Battaglia Reale, in quella che è stata descritta come lo scontro finale per il Punto Zero, e il conseguente debutto dei nuovi personaggi del Pass Battaglia, tra i quali spicca Doctor Strange, in arrivo direttamente dal Marvel Cinematic Universe.

Personaggi Battle Pass Stagione 2 | Ribellione

Tsuki 2.0 , che si sblocca subito con il Pass battaglia

, che si sblocca subito con il Pass battaglia Gunnar

Immagine

Kiara K.O.

Origine

Erisa

Dottor Strange

Predatore, sbloccabile più avanti nella stagione

Nelle immagini allegate in calce a questa notizia potete ammirare in anteprima tutti i nuovi contenuti offerta dal Battle Pass, che è come al solito composto da ben 100 caselle di ricompense.

Le novità della nuova stagione sono molteplici. Innanzitutto, la Battaglia Reale non è più l'unico posto dove ottenere Punti Esperienza per il Pass, dal momento che d'ora in avanti sarà possibile guadagnarli anche in Modalità Creativa. Segnaliamo inoltre il ritorno del finanziamento con i lingotti, il Bus della Battaglia Corazzato (completo di pneumatici Chonkers, Acchiappamucche e torrette di due tipi), le nuove tattiche di Scatto, Spallata e Arrampicata, due nuove armi (Mitraglietta da Combattimento e Vampafucile Percussore con il laser), la Torcia per le riparazioni (un oggetto curativo per il veicolo) e tanto altro. Dirigetevi sul sito ufficiale per consultare la lista completa delle novità della Stagione 2 del Capitolo 3 di Fortnite.