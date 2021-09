Fortnite Operation Sky Fire: un leak svela l'evento di fine Stagione 7

Siamo sempre più vicini al debutto della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2, in attesa che Epic Games dia il via al conto alla rovescia in game, un banale errore del team di sviluppo ha anticipato il grosso evento di fine stagione.

Sembrerebbe infatti che gli account social ufficiali del battle royale si siano lasciati sfuggire un'immagine legata proprio ad Operation Sky Fire, l'evento che porrà fine alle vicende della Stagione 7 e ci introdurrà alla Stagione 8. Sebbene non vi siano informazioni precise su cosa sta per accadere in Fortnite, l'immagine suggerisce che l'evento in game consisterà in un grosso attacco dell'Ordine Immaginario, la fazione capitanata dalla Dottoressa Slone, nei confronti della Nave Madre. Non a caso le ultime sfide settimanali hanno coinvolto la preparazione dei dispositivi tecnologici con i quali si colpiranno gli UFO. Sembra quindi che entro la fine della stagione gli alieni verranno respinti con un attacco che innescherà qualche inaspettato evento.

Vi ricordiamo che l'evento è fissato al prossimo 12 settembre 2021 e, in attesa di poterne scoprire tutti i dettagli, sulle nostre pagine potete trovare un possibile leak delle skin di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8. A proposito, sapevate che nella Stagione 8 di Fortnite potrebbero arrivare le piramidi egizie?