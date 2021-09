Fortnite Operation Sky Fire: tornerà il Buco Nero alla fine della Stagione 7?

Sul finire del settembre 2019, la community attiva nel battle royale è stata colta di sorpresa dall'inaspettata materializzazione di un buco nero tra i cieli di Fortnite: Battaglia Reale.

Con oltre trentacinque ore di permanenza offline dei server del free to play, l'evento si era trasformato in un vero e proprio fenomeno pop, in grado di attirare l'attenzione della stampa generalista e del grande pubblico. L'apparizione dell'ormai famigerato buco nero segnò il passaggio tra Fortnite: Battaglia Reale e l'attuale Fortnite Capitolo 2, con tanto di debutto di una mappa di gioco completamente rinnovata.

Ora che si avvicina la conclusione della Stagione 7 di Fortnite, che dovrebbe essere segnata - almeno secondo i rumor - dal nuovo evento Operation Sky Fire, un noto dataminer evoca la possibilità di un episodio simile. Come potete infatti verificare in calce a questa news, il noto indagatore di codici InTheShade riporta infatti un interessante avvistamento. Quest'ultimo suggerirebbe l'imminente apparizione di una "modalità notturna" di Fortnite, che dovrebbe corrispondere, secondo il dataminer, ad un "nuovo buco nero, o qualcosa di simile". Al fenomeno, sarebbe inoltre associata una speciale schermata di caricamento completamente nera.



Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice ipotesi: per scoprire se il buco nero è davvero destinato a ripalesarsi in Fortnite, sarà necessario attendere!