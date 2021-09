Fortnite: Operazione Cieli di Fuoco dà il via alla Stagione 8! Tutte le novità dell'evento

Gli sviluppatori di Epic Games tengono fede alla parola data e, nella serata di domenica 12 settembre, ha organizzato l'evento Operazione Cieli di Fuoco di Fortnite per inaugurare la Stagione 8 del battle royale.

I partecipanti allo spettacolo ingame, lanciato ufficialmente alle ore 22:00 italiane, hanno ottenuto l'accesso all'UFO gigante apparso sui cieli dell'isola di Fortnite Capitolo 2. Nel corso dell'evento PvE, gli appassionati dello sparatutto free to play di Epic hanno così potuto esplorare i corridoi e le spettacolari arcologie aliene che imperlano l'astronave, assistendo al tentativo dei suoi misteriosi abitanti di riprendere possesso della struttura.

Una volta superate le prime difese approntate dai visitatori provenienti dalle stelle, i giocatori sono stati risucchiati in diverse zone dell'UFO per poter ammirare le attività degli alieni tra uova, isole fluttuanti, vascelli da ricognizione e singolari installazioni scientifiche.

Il vero momento di svolta dello show è però coinciso con la "rinascita" di Kevin il Cubo, la struttura violacea che tante sorprese (e altrettanta distruzione) ha portato sulla prima isola di Fortnite Battaglia Reale. Al "riavvio" di Kevin, e la sua lenta trasformazione in un cubo blu, ha fatto poi seguito la distruzione dell'astronave con una spettacolare sequenza in cinematica. Nel messaggio finale, Epic invita gli appassionati ad attendere fino alla giornata di lunedì 13 settembre per riaccedere ai server del gioco scoprire tutte le novità e i contenuti inediti che accompagneranno il lancio della Stagione 8 di Fortnite.