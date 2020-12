Fortnite, Operazione coi Fiocchi: come catturare un Flopper Innevato

Anche nel giorno di Natale, Epic Games ha aggiornato il suo Fortnite Capitolo 2 proponendo ai giocatori di tutto il mondo una nuova sfida dell'Operazione coi Fiocchi.

L'obiettivo di oggi consiste nel pescare un esemplare di Flopper Innevato, ovvero la nuova creatura marina che i giocatori del battle royale potranno catturare esclusivamente nel corso dell'evento natalizio. Se siete spaventati dalla sfida e non avete idea di come portarla a termine, sappiate che si tratta in realtà di una missione molto semplice e che può essere completata molto rapidamente grazie ad una serie di piccoli trucchi che vi eviteranno di esporvi al fuoco nemico durante le fasi di pesca. Per trovare il Flopper Innevato, che è un pesce non comune (quindi di colore verde), potrebbe volerci più di qualche tentativo e il modo migliore per pescare nel totale relax è come sempre quello di avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre. Una volta sul bus della battaglia, atterrate a Sabbie Sudate e proseguite fino al ponte di legno a nord del ristorante per distruggere il barile di legno e raccogliere una canna da pesca: a questo punto datevi alla pazza gioia pescando nei numerosi punti di pesca di fronte a voi, nei quali sicuramente capiterà di trovare almeno un Flopper Innevato, che riconoscerete subito dalla sciarpa rossa e dalla faccia che ricorda quella di un pupazzo di neve.

Completando questa missione potrete aggiungere senza alcun costo aggiuntivo al vostro armadietto lo strumento da raccolta Picca di Tacco. Se invece avete completato ogni singola sfida di Operazione coi Fiocchi proposta fino ad oggi, sappiate che potrete sbloccare gratis anche il costume Commando di Neve.

A questo proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come abbattere strutture avversarie con l'X-4 Stormwing.