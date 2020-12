Fortnite, Operazione coi Fiocchi: come rinfocolare un falò

Nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ha accolto l'ultima delle sfide dell'evento a tema natalizio Operazione Coi Fiocchi grazie alla quale si può ottenere un'esclusiva copertura per armi e veicoli.

L'ultima missione di Natale è davvero semplice da portare a termine e, conoscendo il luogo da raggiungere, è possibile completarla in una manciata di secondi. L'obiettivo consiste infatti nel rinfocolare un qualsiasi falò per ben due volte e, come ben saprete, si tratta di un'azione pressoché immediata. In giro per l'isola del battle royale Epic Games sono presenti moltissimi falò e quasi nessun punto di interesse è sprovvisto di questi luoghi presso i quali recuperare la salute. Se volete andare a colpo sicuro ed evitare gli avversari, vi suggeriamo di utilizzare uno dei tre diversi falò sparsi per l'isolotto innevato a sud di Gattogrill e a sud-est di Brughiere Brumose: solitamente gli avversari non atterrano mai in questo luogo e avrete quindi a vostra completa disposizione ogni singolo falò dell'area. Una volta atterrati, raccogliete della legna e interagite una prima volta con il falò per accenderlo: a questo punto attendete qualche secondo e rinfocolate il falò per due volte premendo sempre il tasto dedicato all'interazione. Ogni volta che ravviverete il fuoco avrete bisogno di 30 unità di legno, quindi assicuratevi di avere i materiali necessari prima di avvicinarvi al falò. Se volete velocizzare la missione potete sempre avviare una partita in Rissa a Squadre, la modalità nella quale i giocatori entrano in partita con 150 unità di ogni materiale: in questo modo non dovrete preoccuparvi di nulla se non di atterrare presso un falò e interagire con esso il numero di volte necessario a completare la sfida.

