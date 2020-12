Fortnite Operazione coi Fiocchi: tutti i dettagli sull'evento speciale di Natale

Come promesso dai vertici di casa Epic Games, la giornata di venerdì 18 dicembre accoglie l'avvio dell'evento speciale di Natale in Fortnite: Battaglia Reale.

Battezzato Operazione coi Fiocchi, quest'ultimo offre una molteplicità di contenuti, tra i quali realizza il proprio debutto la possibilità di riscattare una speciale emote gratis in Fortnite. Ma non solo, la serie di missioni Commando di Neve porta con sé la possibilità di accedere a ricompense gratuite, tra le quali fanno la propria comparsa il dorso decorativo Scudo a sorpresa, il piccone a globi innevati Sfere di ghiaccio, deltaplani, coperture e altro ancora. Completando nove incarichi di Operazione Coi fiocchi sarà possibile sbloccare il costume di Commando di Neve, mentre completane dodici si potrà accedere al costume Squadra Brina.



L'evento Operazione coi Fiocchi mette inoltre a disposizione i seguenti strumenti speciali: Stormwing X-4 personalizzati per Commando di Neve; Commando di Neve subdolo; granate congelanti e i regali Commando di Neve. Durante l'intero periodo coinvolto dall'iniziativa, si alterneranno in-game diverse Modalità a Tempo, da Aviazione Reale alle nuove Onda d'Urto e Frenesia. Infine, immancabili i costumi festivi, che saranno disponibili nel Negozio Oggetti, tra skin che rievocano bastoncini di zucchero, maglioni di Natale, luci luminose e variopinte e biscotti.