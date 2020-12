Fortnite, Operazione coi Fiocchi: l'evento di Natale inizierà oggi

Analizzando i file di gioco nel corso della serata, i dataminer di Fortnite Battaglia Reale hanno confermato la data e l'ora d'inizio del nuovo evento natalizio del titolo Epic Games: Operazione coi Fiocchi.

L'evento a tempo inizierà infatti alle ore 15:00 di oggi, venerdì 18 dicembre 2020, e proporrà ai giocatori una corposa serie di sfide il cui completamento non solo permetterà di ottenere tantissimi punti esperienza ma anche delle ricompense esclusive, tra le quali troviamo le skin Snowmando e Frost Squad. Tra le altre ricompense ci sono anche due coperture per armi e veicoli, deltaplani, picconi e tanti altri oggetti estetici. Nel corso dell'evento dovrebbero arrivare anche armi e oggetti esclusivi, dal momento che nelle sfide vengono citati fucili a carica e trappole congelanti. Pare inoltre che in concomitanza con il debutto dell'evento verrà aggiornato a sorpresa anche il negozio oggetti, magari per proporre nuovi contenuti a tema natalizio e, perché no, altri elementi gratuiti per tutti i giocatori.

