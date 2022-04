Fortnite Operazioni Celate: come completare le sfide e sbloccare un piccone gratis

A poche settimane dalla fine della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha dato il via ad un mini-evento che prende il nome di Operazioni Celate, grazie al quale tutti i giocatori del battle royale possono sbloccare un piccone gratuitamente.

L'evento Operazioni Celate consiste in un elenco di quattro diverse missioni che verranno proposte ai giocatori nel corso dei prossimi giorni e il cui completamento garantisce l'accesso all'esclusivo piccone.

Ecco di seguito l'elenco completo degli incarichi da completare per ottenere l'oggetto cosmetico:

Sfida 1 (già disponibile)

Fase 1: Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni

Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni Fase 2: Elimina giocatori in Zero Costruzioni

Sfida 2 (già disponibile)

Fase 1: Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni

Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni Fase 2: Raccogli informazioni compromesse dagli avamposti dell'OI in Zero Costruzioni

Sfida 3 (in arrivo giovedì 28 aprile 2022 alle ore 15:00 italiane)

Fase 1: Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni

Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni Fase 2: Distruggi strutture con un corazzato in Zero Costruzioni

Sfida 4 (in arrivo sabato 30 aprile 2022 alle ore 15:00 italiane)

Fase 1: Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni

Configura l'uplink di un dispositivo in Zero Costruzioni Fase 2: Piazza esplosivi a tempo in un dirigibile dell'OI, alla Caverna di Comando o nella Fortezza in Zero Costruzioni

La prima fase delle sfide è sempre la stessa: vi basterà raggiungere uno qualsiasi degli ologrammi azzurri sparsi in giro per la mappa per accettare la missione e sbloccare la seconda ed ultima fase dell'incarico. Come potete vedere, ognuno dei quattro incarichi, tutti da completare nella modalità Zero Costruzioni, è piuttosto semplice da completare e non richiede azioni particolari.

Vi ricordiamo che ad est di Caverna di Comando potrete trovare sempre un Corazzato (il carro armato) con cui poter completare la terza sfida, invece le informazioni compromesse possono essere raccolte in una qualsiasi delle torri nere dell'Ordine Immaginario che si trovano in giro per tutta la mappa.