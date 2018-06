Fortnite: OpTic Gaming annuncia la squadra per il Battle Royale targato Epic

Un'altra organizzazione di spicco ha fatto ufficialmente il proprio ingresso in Fortnite: Battle Royale.

Kenneth "BaldyKun" Anderson, Robert "WizKay" Simone, Marco "Marz" Soto e Dade "Dramas" Lesch si sono uniti a OpTic Gaming, segnando l'ingresso della popolare organizzazione nel titolo Epic Games.

OpTic, organizzazione divenuta famosa grazie al team competitivo attivo in Call of Duty, è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Il suo team di CoD, ad esempio, è attualmente uno dei migliori al mondo.

OpTic, inoltre, ha reclutato una squadra di Counter-Strike: Global Offensive nel 2016. In un anno, la squadra ha vinto la seconda stagione della ELEAGUE. L'organizzazione ha anche promosso i migliori team di Halo e Gears of War nel mondo per alcuni anni prima di fare la sua più grande mossa, ovvero entrare nella LCS nordamericana.

L'espansione di OpTic Gaming in Fortnite è una mossa, quindi, non sorprendente. Molte delle maggiori organizzazioni (come FaZe Clan, Team Envy, Team Liquid e le australiane) hanno infatti già operato il grande passo reclutando giocatori in previsione della stagione competitiva 2018-2019 che metterà sul piatto ben 100 milioni di Dollari.

Il nuovo roster degli OpTic è composto soprattutto da giocatori con esperienza in Call of Duty e H1Z1. Vedremo come se la caveranno in questa nuova avventura che, almeno in teoria, dovrebbe partire presto.