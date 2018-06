Fortnite: OpTic Gaming e Turtle Beach unite per il nuovo torneo Summer Showdown

L'atmosfera è ormai carica di tensione. Sempre più iniziative competitive “amatoriali” dedicate al battle royale targato Epic Games stanno spuntando qua e là.

Dopo lo Youtuber Keemstar, che solo lo scorso venerdì ha fatto qualcosa come 8.8 milioni di visualizzazioni uniche con il suo torneo Fortnite Friday, ora è il turno di altri volenterosi, pronti a tutto pur di dar lustro alla nascente scena competitiva di Fortnite.

Davis "Hitch" Edwards di OpTic Gaming ha deciso di organizzare un torneo con alcuni nomi molto in vista in Fortnite. L'evento – che inizierà domani – avrà un primo premio da 2.500 Dollari, sarà in formato Duo Squad ed è stato ribattezzato Summertime Showdown.

Nel tabellone pubblicato su Twitter compaiono molti famosi giocatori di Fortnite come Ali "Myth" Kabbani di TSM, streamer, come Jack "CouRage" Dunlop. Ci sono anche giocatori professionisti di altri esport inclusi numerosi giocatori di Call of Duty, come Damon "Karma" Barlow, Adam "KiLLa" Sloss e Jordan "ProoFy" Cannon.

Per offrire il montepremi totale di 5.000 Dollari per questo torneo, Hitch e OpTic Gaming stanno collaborando con Turtle Beach e Ultra Arena. La distribuzione per il montepremi non è stata ancora annunciata e anche le regole per il torneo non sono state rivelate ma, probabilmente, seguiranno un regolamento simile visto per i tornei di Fortnite del venerdì organizzati da UMG. Nei tornei del venerdì UMG, di solito, le coppie giocano tre match per vedere quale coppia può ottenere il maggior numero di uccisioni.