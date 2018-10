Fortnite: le opzioni personalizzate del Parco Giochi sono di nuovo disponibili

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Epic Games ha annunciato che le opzioni personalizzate della modalità Parco Giochi di Fortnite sono di nuovo disponibili per tutti i giocatori. La feature era stata introdotta con il recente update 6.01.

Le opzioni personalizzate della modalità Parco Giochi sono state introdotte con l'update 6.01 di Fortnite, insieme alla Trappola Congelante per Battaglia Reale e al Martello del Capo Slitta per la modalità Salva il Mondo. Le opzioni personalizzate permettono di modificare alcuni parametri come la gravità e la salute del personaggio, ma alcuni malfunzionamenti hanno costretto Epic Games a disabilitarle temporaneamente per risolvere i vari problemi riscontrati.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, le opzioni personalizzate della modalità Parco Giochi sono nuovamente disponibili per tutti gli utenti. Sapevate che l'introduzione delle Trappole Congelanti ha permesso ai giocatori di Fortnite di sbizzarrirsi creando piste da skate e nuove tecniche con cui aumentare la velocità del personaggio?

Ricordiamo inoltre che da ieri sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 2 (relative alla Stagione 6). Se volete qualche suggerimento per completarle, non dimenticate di consultare le nostre Guide a tema: sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare lo Stendardo nascosto nella battuta di caccia.