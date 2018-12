Fortnite: è ora disponibile la nuova modalità a tempo Assorbi!

Come parte dell'evento 14 Giorni di Fortnite, Epic Games ha introdotto una nuova Modalità a Tempo nella Battaglia Reale chiamata Assorbi.

Le regole del gioco sono molto semplici: in questa MAT, affrontabile solamente in singolo, sono stati rimossi tutti gli oggetti curativi. L'unico modo per ottenere scudi o salute è quello di eliminare gli avversari! Assorbi, quindi, è una modalità che premia uno stile di gioco aggressivo, poiché l'uccisione dei nemici è l'unico modo concesso per rimettersi in sesto.

L'evento natalizio 14 Giorni di Fortnite è iniziato lo scorso 18 dicembre e andrà avanti fino al 2 gennaio 2019. Nel corso di queste due settimane nella Battaglia Reale verranno proposte a rotazione MAT vecchie e nuove, mentre grazie ad una serie di sfide sarà possibile ottenere delle ricompense a tema. In Salva il Mondo, invece, i giocatori possono affrontare in compagnia dei propri amici degli Abietti festivi su una mappa invernale, in modo da ottenere Biglietti Fiocco di Neve da usare nel negozio.

Quest'oggi, intanto, sono anche partite le sfide della Settimana 3 della Stagione 7, tra le quali sono incluse "Cerca fra tre baite da sci" e "Suona il campanello in diversi luoghi indicati in una singola partita".