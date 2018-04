Fortnite è ora il gioco più visto in assoluto su YouTube, superato Minecraft

Dopo, il fenomenoha colpito anche. Secondo un'analisi condotta da Matchmade , il titolo diha superatoed è ora diventato il più visto in assoluto sulla piattaforma streaming di Google.

Il sandbox di Mojang ha dominato la scena per molto tempo. Ora, complice il declino di popolarità iniziato durante l'estate dello scorso anno, ha dovuto cedere il passo a Fortnite. Quest'ultimo nel solo mese di febbraio ha raggiunto un totale di 2,4 miliardi di visualizzazioni. Ciò che impressiona ancora di più è la repentina ascesa fatta registrare dal gioco di Epic, iniziata a settembre in concomitanza del lancio della modalità Battle Royale gratuita. Il suo diretto concorrente, PlayerUnknown's Battlegrounds, è enormemente distanziato, esattamente come Clash Royale, un altro dei titoli presi in considerazione nell'analisi. Giudicate voi stessi consultando il grafico condiviso in calce alla notizia.

Fortnite ha fatto registrare un record di 1,1 milioni di spettatori connessi contemporaneamente la scorsa settimana su YouTube, in occasione di un evento che ha coinvolto numerosi streamer spagnoli. Su Twitch, invece, il primato è detenuto dal celebre Ninja, che durante una live in collaborazione con il rapper Drake ha raggiunto i 635 mila spettatori connessi in contemporanea. Cosa ne pensate di questo fenomeno? Anche voi giocate a Fortnite?