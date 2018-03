Fortnite Mobile: aperte le registrazioni per provare il gioco su iOS (iPhone e iPad)

Come promesso,ha dato il via alle iscrizioni per aderire al Mobile Test della versione per dispositivi iOS di. Coloro che parteciperanno al programma di test potranno scaricare gratis e provare in anticipo il gioco sui propri iPhone e iPad.

Tutto ciò che dovete fare è andare a questo indirizzo, cliccare su Registrati per ricevere un'e-mail di invito e scegliere il vostro dispositivo. Assicuratevi di inserire un indirizzo corretto, altrimenti potreste incorrere in qualche problema.

Epic Games vi invierà una e-mail di invito con un collegamento per scaricare il gioco dall'App Store non appena potrete giocare. Verranno inviati altri inviti quando i server potranno sopportare più traffico. Sono necessari una connessione a Internet e uno tra i seguenti modelli: iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017, iPad Pro con iOS 11 o successivo.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato il primo trailer della versione mobile, che potete vedere in apertura di notizia. Viene proposta l'esperienza Battaglia Reale completa, con lo stesso stile di gioco, stessa mappa e stessi aggiornamenti settimanali. Epic Games si aspetta di pubblicare la versione per Android nei prossimi mesi. Se utilizzate un dispositivo Android, potete registrarvi cliccando sullo stesso pulsante. Verrete avvertiti non appena verrà pubblicata questa versione.