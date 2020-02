Fortnite: l'oro sarà il tema e il colore dominante della Stagione 2?

Nelle scorse ore Epic Games ha lanciato il primo teaser di Fortnite Stagione 2, la nuova season del Battle Royale partirà il 20 febbraio, dunque ormai ci siamo e nelle prossime ore ne sapremo di più. Intanto continua la campagna di teasing con l'aggiornamento dei profili social Facebook, Instagram e Twitter.

Come notato da alcuni dataminer, è probabile che l'oro sia un tema o almeno il colore predominante di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Le immagini di copertina e gli avatar dei social sono infatti stati decorati con questa tonalità, inoltre nel Pass Battaglia sembra siano presenti alcune skin color oro. In ogni caso si tratta solamente di supposizioni e il color oro potrebbe non essere in alcun modo legato alla Stagione 2 di Fortnite, maggiori dettagli in merito verranno diffusi nel corso delle prossime ore.

Una delle novità dovrebbe riguardare anche i Server Test Pubblici di Fortnite per permettere ai giocatori di provare in anticipo le patch, i nuovi contenuti e le migliorie previste, così da fornire preziosi feedback prima del lancio ufficiale. Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 prenderà il via il 20 febbraio presumibilmente insieme ad un nuovo set di sfide, il changelog ufficiale arriverà come di consueto nella mattinata di giovedì, tra le 10:00 e le 12:00 ora italiana.