Fortnite ospita gli Easy Life: nuovo concerto interattivo il 24 giugno!

Epic Games, assieme a O2 e ai creatori della community, invitano tutti i giocatori a partecipare ad un'avventura musicale interattiva con protagonisti gli Easy Life all'interno della Modalità Creativa di Fortnite.

A partire dalle 21:30 del 24 giugno 2021, sull'isola The O2 (accessibile dal Centro di benvenuto, da una playlist dedicata o con il Codice Isola 2500-3882-9781) si aprirà un portale che conduce a un concerto della band Easy Life. Non si tratta, tuttavia, di un normale concerto: potrete interagire e farvi trasportare in un viaggio rocambolesco attraverso l'immaginazione della band, in un'esperienza completamente interattiva dove sarete sempre in movimento. Durante l'avventura musicale potrete ascoltare i brani del nuovo album "Life's a beach", in un set della durata di circa 20 minuti.

Sull'isola The O2 troverete dei cartelli con un codice che permette di riscattare lo spray Squeezy Life. Raggiungete la Blueroom di O2 per trovarlo: potete riscattare questo nuovo spray seguendo la nostra guida. Inoltre, tutti i giocatori che completeranno l'esperienza easy life a The O2 riceveranno il brano per lobby UFO e Alieni, una collaborazione speciale tra gli Easy Life e il sound team di Fortnite. Non preoccupatevi se non potete partecipare subito, l'esperienza sarò disponibile fino alle 01:00 del 28 giugno.