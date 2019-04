Fortnite: Ottieni eliminazione con Pistola ad avancarica o Arco esplosivo

Dopo avervi spiegato come completare la sfida a fasi Atterra a Lande Letali, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8 vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di ottenere un'eliminazione con la Pistola ad avancarica o con l'Arco esplosivo.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8

Gratis

Raggiungi un coniglio di legno, un maiale di pietra e un lama di metallo (0/3)

Visita i 5 punti più alti dell'isola (0/5)

Elimina avversari a Laguna Languida o Piste Polari (0/3)

Pass Battaglia

Fase 1: Atterra a Lande Letali (0/1)

Cerca nel punto indicato dal coltello sulla schermata di caricamento della mappa del tesoro (0/1)

Ottieni un'eliminazione con la Pistola ad avancarica o Arco esplosivo (0/1)

(0/1) Usa oggetti lanciabili diversi in una partita singola (0/2)

Questa sfida richiede di ottenere un'eliminazione con la Pistola ad avancarica o con l'Arco esplosivo, due delle nuove armi introdotte con gli ultimi aggiornamenti di Fortnite Stagione 8.

Nella fattispecie, la Pistola ad avancarica si presenta come una bocca da fuoco dallo stile piratesco: vi basterà procurarvela sulla mappa e utilizzarla contro gli avversari per ottenere un'eliminazione. Per utilizzarla al meglio, imparate a padroneggiare il suo ritmo di fuoco, optando per i tiri precisi.

Sulle nostre pagine, inoltre, vi abbiamo giù spiegato come usare l'Arco Esplosivo, indicandovi le migliori strategie da seguire mentre lo utilizzate. Una volta che ve lo siete procurati sul campo, utilizzatelo con un approccio furtivo per ottenere facilmente un'eliminazione silenziosa.