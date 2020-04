Fortnite: ottieni informazioni nelle partite Operazione dei Giochi di Spie

Tra le sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite ce n'è una che richiede di ottenere le informazioni nelle partite Operazione dei Giochi di Spie. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per portarla a termine.

Le informazioni in questione non possono essere ottenute nelle normali partite di Fortnite Battaglia Reale, ma in una modalità apposita chiamata Operazione: Knock-Out, alla quale potete accedere dal menu principale. Vediamo cosa bisogna fare per ottenere le informazioni delle Spie.

Come ottenere le informazioni nelle partite Operazione dei Giochi di Spie

Le informazioni possono essere ottenute sia nella modalità Operazione: Knock-Out a Duo che in quella a Squadre. Scegliete dunque quella di vostra preferenza e buttatevi nell'arena, portando a termine le partite del torneo.

Alla fine di ogni round della modalità, sia che vinciate o che perdiate, otterrete una certa quantità di informazioni. Per completare la sfida in questione dovete raccogliere in tutto 10 informazioni: non vi resta dunque che continuare a giocare nella modalità Operazione: Knock-Out (Duo o a Squadre), e portare a termine i round finché non avrete accumulato abbastanza informazioni.

Come siete messi con le sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite? Se avete bisogno di una mano per completarle, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le guide alle sfide aggiorna arma alla rarità leggendaria e ottieni medaglie sopravvivenza, combattimento e avvoltoio oro.