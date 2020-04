Fortnite: ottieni Medaglie Sopravvivenza, Combattimento o Avvoltoio Oro

Una delle sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite richiede di guadagnare 3 fra medaglie sopravvivenza oro, combattimento oro o avvoltoio oro. In questa mini-guida vi spieghiamo quali sono gli obiettivi da raggiungere in partita per ottenerle.

Di seguito vi spieghiamo come si ottengono le medaglie sopravvivenza, combattimento e avvoltoio oro in Fortnite Stagione 2.

Come guadagnare le Medaglie Sopravvivenza Oro

La medaglia di sopravvivenza oro si ottiene concludendo una partita di Fortnite Battaglia Reale tra i primi 10 giocatori classificati. Dovrete dunque cercare di sopravvivere il più a lungo possibile, evitando di esporvi a rischi inutili o eccessivamente pericolosi. Giocate con la dovuta cautela, nascondetevi quando necessario e adottate tutte le precauzioni necessarie per non farvi uccidere troppo presto.

Come guadagnare le Medaglie Combattimento Oro

Per guadagnare la medaglia combattimento oro dovete effettuare almeno 8 eliminazioni in una partita. Vi consigliamo di provare a farle nella modalità Rissa a Squadre, dove raggiungere questo obiettivo può essere più semplice grazie alla collaborazione dei vostri compagni.

Come guadagnare le Medaglie Avvoltoio Oro

Infine, per guadagnare la medaglia avvoltoio oro bisogna aprire 12 forzieri, Lama o consegne dei rifornimenti. Il modo migliore per ottenerla è raggiungere il prima possibile i luoghi indicati della mappa dove si concentra il maggior numero di forzieri.

A che punto siete con le sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite? Se avete bisogno di aiuto per completarle, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come portare a termine quelle che richiedono di trasportare l'orsacchiotto rosa gigante e trovare il Lama d'oro di Mida.