Fortnite: ottieni un oggetto in luoghi con cartelli Divieto di Pesca

Sono finalmente disponibili le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite. In questa mini-guida vi mostriamo come portare a termine la missione che richiede di ottenere un oggetto con la canna da pesca in diversi luoghi con cartelli Divieto di Pesca.

Dove si trovano i cartelli con il Divieto di Pesca? Cosa bisogna fare esattamente per ottenere gli oggetti con la canna da pesca e completare la missione? Vediamolo insieme.

Ottieni un oggetto con la canna da pesca in luoghi diversi con cartelli Divieto di Pesca

Per completare questa missione dovrete raccogliere tre oggetti con la canna da pesca in tre diversi luoghi con cartelli Divieto di Pesca.

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i tre luoghi con il Divieto di Pesca si trovano a Pantano Palpitante, nella porzione sud-ovest dell'isola. Una volta giunti sul luogo troverete un secchio con diverse canne da pesca: non vi resta che prenderne una e iniziare a pescare sul posto, fino a catturare un qualsiasi oggetto. Ripetete l'operazione in tutti e tre i luoghi con il divieto.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire dove si trovano questi punti sulla mappa, potete guardare il filmato proposto in apertura. Intanto, nell'attesa che venga pubblicato l'aggiornamento 11.50, ricordiamo che la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 debutterà il 20 febbraio.