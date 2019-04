Fortnite: Overtaker e Whiteout tra le nuove skin del negozio!

Anche oggi il negozio di Fortnite si aggiorna con tanti nuovi contenuti estetici per il Battle Royale di Epic, tra cui skin, emote, dorsi, picconi e deltaplani. Scopriamo insieme quali sono le novità di Fortnite di venerdì 5 aprile.

Tra le nuove skin di oggi troviamo i costumi leggendari Overtaker e Whiteout, in vendita a 1.500 V-Buck ciascuno, inoltre sono disponibili anche le skin Shogun (Leggendaria, 2000 V-Buck) e Rapscallion (Epica, 1.500 V-Buck). In vendita anche i deltaplani Kabuto e White Squall (rispettivamente 800 e 1.200 V-Buck), i picconi Jawblade e Spellslinger (Rari, 800 V-Buck) e infine e due emote T-Pose e Disco Fever, la prima in vendita a 200 V-Buck e la seconda a 800 V-Buck.

Ricordiamo che sono ora attive le Sfide della Settimana 6 di Fortnite, tra cui troviamo Raggiungi un coniglio di legno, un maiale di pietra e un lama di metallo, Visita i 5 punti più alti dell'isola, Elimina avversari a Laguna Languida o Piste Polari, Cerca nel punto indicato dal coltello sulla schermata di caricamento della mappa del tesoro, Usa oggetti lanciabili diversi in una partita singola e Ottieni un'eliminazione con la Pistola ad avancarica o Arco esplosivo, su Everyeye.it trovate le guide per completare e portare a termine rapidamente tutte le nuove sfide di Fortnite.