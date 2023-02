Fortnite, oltre Overwatch 2: potrebbe arrivare anche un crossover con Creed

Mentre si affollano indizi sempre più numerosi sulla possibile organizzazione di un crossover tra Fortnite: Battaglia Reale e Overwatch 2, spunta all'orizzonte un ulteriore avvistamento relativo al free to play.

Come potete verificare in calce, infatti, i dataminer hanno identificato un'intrigante striscia di testo all'interno del codice del battle royale. Quest'ultima, in particolare, include riferimenti all'universo cinematografico di Creed, attualmente in attesa della pubblicazione del suo terzo capitolo. Solo pochi giorni fa, in effetti, la saga con Michael Jordan ha festeggiato il lancio dell'ultimo trailer di Creed III.

In vista dell'esordio in sala del terzo capitolo della saga, Epic Games potrebbe avere in programma qualche sorpresa per il proprio pubblico. Visti i precedenti di Fortnite: Battaglia Reale, il pensiero vola subito in direzione di un eventuale crossover tematico, che possa fondere gli universi di Creed e del free to play di Epic Games.



Il momento, in effetti, potrebbe essere particolarmente propizio: a breve infatti Creed III realizzerà il suo debutto in sala, riportando sul grande schermo la saga cinematografica. Per l'occasione, la casa di produzione potrebbe aver organizzato le cose in grande, con tanto di coinvolgimento di Epic Games. Al momento, tuttavia, non resta altro da fare che attendere per eventuali conferme ufficiali in merito.