Fortnite: il Pacchetto Inferno costa 19.99 euro, ecco cosa contiene

Come anticipato questa mattina, il Pacchetto Sfide Inferno di Fornite ha finalmente fatto la sua comparsa nello store, fino ad ora il contenuto era disponibile solamente in Nuova Zelanda, ora anche in Europa e Nord America.

Ma cosa contiene esattamente il Pacchetto Sfide Inferno? Al prezzo di 19.99 euro questo DLC include il costume inferno, copertura e piccone a tema e l'accesso a sei diverse sfide che vi permetteranno di ottenere ricompense fino a 1.000 V-Buck una volta completate.

Indubbiamente un buon contenuto in attesa dell'aggiornamento 8.60 di Fortnite che dovrebbe fare il suo debutto domani (mercoledì 1 maggio) o al più tardi giovedì 2 maggio insieme alle Sfide della Settimana 10, le ultime della Stagione 8. Nella notte i dataminer hanno svelato anche il ritorno delle Sfide a Tempo Straordinario, queste ultime dovrebbe però fare la loro comparsa solamente a metà maggio, al via di Fortnite Stagione 9.

Ricordiamo che nel negozio è ora disponibile anche la skin di Star-Lord dei Guardiani della Galassia per l'evento Fortnite x Avengers EndGame, il costume è accompagnato da piccone e deltaplano a tema.