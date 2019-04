Fortnite: il pacchetto Inferno verrà pubblicato domani 16 aprile?

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.30 di Fortnite, i sempre attivissimi data miner hanno scovato tra i file di gioco degli indizi sul Pacchetto Inferno, un nuovo bundle non ancora disponibile all'acquisto che dovrebbe includere una skin, un piccone, una copertura e una serie di sfide con ben 2.000 V-Buck in palio.

Come potete vedere nell'immagine in calce, questi oggetti sono reali e già presenti nel codice di gioco. Il loro debutto appare scontato, bisogna solo capire quando. Dal momento che Epic Games non ha ancora fornito delle informazioni ufficiali al riguardo, possiamo solo limitarci a fare delle speculazioni. A tal proposito, non ci stupiremmo affatto se il Pacchetto Inferno venisse pubblicato domani 16 aprile. Il motivo è molto semplice: oggi è stato rimosso dalla vendita il Pacchetto Leggende di Lava. Si è quindi reso disponibile un posto all'interno del negozio di Fortnite Battaglia Reale, che potrebbe quindi essere occupato da Inferno. Anche il prezzo potrebbe essere lo stesso, ed ammontare quindi a 19,99 euro.

Nell'attesa di saperne di più, segnaliamo che l'aggiornamento 8.40 di Fortnite - che risolverà i bug all'audio riscontrati da molti giocatori - non verrà pubblicato prima di mercoledì 17 aprile. Probabilmente, in vista del debutto di Avengers: Endgame, re-introdurrà l'apprezzata MAT di Thanos.