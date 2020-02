Fortnite: ecco il pacchetto Iris su PS4 e il nuovo aggiornamento del negozio

La Stagione 2 di Fortnite ha portato tante novità, non solo per quanto riguarda il gioco in sé, ma anche a livello stilistico. Sono tantissime le nuove skin trapelate appena dopo l'aggiornamento, e l'ingresso di Deadpool in Fortnite ha sicuramente fatto felici migliaia di appassionati.

Così come siamo certi che saranno felici alla notizia che il Pacchetto Iris sia ora disponibile per gli utenti PS4. Si tratta di un pack piuttosto conveniente, dato che al prezzo di 4.99 euro potrete ottenere 600 V-Bucks, che già da soli varrebbero più del costo dell'intero bundle, insieme alla skin Iris con uno stile aggiuntivo, il dorso decorativo Rondor e lo strumento da raccolta Ascia Pop.

E se ancora non vi bastasse, come di consueto è arrivato anche il nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite, che oggi vede in vendita le skin Jellie e Nitebeam, entrambe al costo di 1200 V-Bucks, ma anche Flare e Dark Bomber, altri due outfit particolarmente apprezzati dalla community. Per quanto riguarda gli oggetti invece, troviamo i picconi Thundercrash, Splintered Light, Vivid Axe, e le doppie lame Scampi.

I glider in vendita sono Megabat e Dark Glyph, e la copertura in vendita oggi è la coloratissima Carnaval Flowers. Infine troviamo anche due balletti: Leapin' e C'mere. Approfitterete di qualche offerta?