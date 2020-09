Fortnite: il Pacchetto Serpente di Strada è disponibile, ecco cosa include

Come anticipato al lancio della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 da parte dei dataminer, il Pacchetto Serpente di Strada ha oggi fatto il proprio debutto su tutti gli store digitali delle piattaforme sulle quali è disponibile il battle royale, ad eccezione ovviamente dell'App Store e del Google Play Store.

Il bundle, che ha ora un prezzo ridotto grazie al recente taglio del costo dei V-Buck, è venduto a soli 3,99 euro e include i seguenti oggetti di gioco:

600 V-Buck

Costume Cercatore

Dorso decorativo Zaino nunchaku

Piccone Lama di strada

Nel caso in cui foste interessati all'acquisto del pacchetto, potete completare la transazione direttamente dal negozio oggetti oppure procedere all'acquisto dagli store digitali come il PlayStation Store, sul quale è già disponibile la pagina ufficiale del prodotto. Va precisato che il precedente bundle non è più disponibile e chiunque non abbia fatto in tempo a recuperarlo non avrà più modo di aggiungere quei contenuti al proprio armadietto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida completa alle Sfide Risveglio di Groot, così da sbloccare Rocket Raccoon come companion nella Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2.

Sapevate che Hulk e Black Panther potrebbero presto approdare nel negozio oggetti di Fortnite?