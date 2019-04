Fortnite Pacchetto Sfide Inferno: come ottenere skin Inferno, piccone e copertura

A partire dal 30 aprile i giocatori di Fortnite possono acquistare il nuovo Pacchetto Sfide Inferno. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare tutte le ricompense a tema incluse nel pack, vale a dire il piccone, la copertura e la skin Inferno.

Cosa bisogna fare per ottenere le ricompense? Prima di tutto dovrete acquistare il Pacchetto Sfide Inferno, disponibile sugli store digitali delle varie piattaforme al prezzo di 19,99 euro. Dopo averlo comprato, sarete finalmente in grado di ottenere le relative ricompense. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Contenuti del Pacchetto Sfide Inferno

Il Pacchetto Sfide Inferno di Fortnite permette di ottenere le seguenti ricompense:

Costume Inferno

Piccone Inferno

Copertura Inferno

1.000 V-Buck

Come sbloccare le ricompense del Pacchetto Sfide Inferno

Una volta acquistato il Pacchetto Sfide Inferno, avrete immediatamente accesso al Costume Inferno. Per ottenere il Piccone, la Copertura e i V-Buck bonus, invece, avrete bisogno di completare una serie di sfide giornaliere:

Completa 1 sfida giornaliera per ottenere 100 V-Buck

Completa 3 sfide giornaliere per ottenere 200 V-Buck

Completa 5 sfide giornaliere per ottenere 300 V-Buck

Completa 7 sfide giornaliere per ottenere 400 V-Buck

Completa 10 sfide giornaliere per ottenere il Piccone Inferno

Completa 14 sfide giornaliere per ottenere la Copertura Inferno

Come potete vedere dalla lista riportata poco sopra, per sbloccare tutte le ricompense del Pacchetto Sfide Inferno vi basta portare a termine 14 sfide giornaliere di Fortnite Battaglia Reale. Giorno per giorno, dunque, vi consigliamo di consultare le nuove sfide giornaliere disponibili, dando priorità a quelle più semplici, fino a raggiungere l'obiettivo di 14 sfide giornaliere completate.

Sapevate che secondo i recenti rumor la Stagione 9 di Fortnite potrebbe vedere il ritorno di aerei e spada Infinity?