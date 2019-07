Fortnite: il Pacchetto Sfide Punto di Rottura è finalmente disponibile

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del Pacchetto Sfide Punto di Rottura di Fortnite (Breakpoint Pack), oggi il contenuto è finalmente disponibile su tutte le piattaforme al prezzo di 9,99 euro.

Inizia la rivoluzione digitale e affronta le Sfide Punto di Rottura per ottenere fino a 1.000 V-Buck. Il pacchetto contiene:

Costume Punto di Rottura

Dorso decorativo Disturbatore di Segnale

Sfide Punto di Rottura: Sblocca fino a 1.000 V-Buck completando un totale di 6 sfide giornaliere

A proposito dei V-Buck, Epic Games ricorda che "I V-buck sono una valuta di gioco utilizzabile nelle modalità Battaglia reale, Creativa o Salva il mondo. In modalità Battaglia reale e Creativa puoi acquistare nuove personalizzazioni per il tuo eroe, come nuovi costumi, deltaplani, picconi, emote e coperture! In modalità Salva il mondo puoi acquistare lama Raggi X contenenti armi e progetti trappola, oltre a nuovi eroi e molto altro ancora!"