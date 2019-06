Fortnite: pacchetto Shadow Legends disponibile in Giappone, eccolo in video

Lo abbiamo visto in numerosi leak di Fortnite Battaglia Reale e ora il pacchetto Shadow Legends sembra essere apparso nel negozio di gioco della versione giapponese.

Ciò può significare solo ed esclusivamente una cosa, mancano solo poche ore prima che gli utenti europei e americani possano effettuare l'acquisto del nuovo e ricco bundle nel negozio di Fortnite. Per chi non lo sapesse, lo Shadow Legends Pack include le versioni "Ombra" di tre diverse skin già apparse nel negozio oggetti, ovvero:

Shadow Skully

Stark Satchel

Shadowbird

Ciascun costume sarà accompagnato dal relativo dorso decorativo di colore nero e, inclusa nel pacchetto, c'è anche una nuova copertura per armi e veicoli. Al momento non si conoscono i dettagli precisi sul prezzo di questo pacchetto, ma è molto probabile che il suo costo sia compreso tra i 20 e i 30 euro, proprio come quello delle leggende ghiacciate di qualche mese fa.

In attesa che il DLC in questione arrivi anche da noi, vi ricordiamo che con la nuova emote di Fortnite potrete fare una bella grigliata estiva. Sapevate inoltre che alcuni utenti stanno utilizzando in maniera illecita l'emote Deep Dub per avere un vantaggio negli scontri a fuoco di Fortnite Battaglia Reale?