Fortnite: il primo pacchetto della Stagione 3 è disponibile, arriva Akhuleon

Epic Games ha pubblicato il primo pacchetto di Fortnite Stagione 3: il bundle Akhuleon è ora disponibile per l'acquisto in-game al prezzo di 4.99 euro su tutte le piattaforme. Ma cosa contiene questo nuovo pacchetto di Fortnite?

Ha un senso dello stile affilato e pungente come un aculeo. Include: 600 V-Buck, costume Akhuleon, dorso decorativo Pugnalata alla Schiena e il Piccone Lama Velenosa. I V-buck sono una valuta di gioco utilizzabile nelle modalità Battaglia reale, Creativa e Salva il mondo. In modalità Battaglia reale e Creativa puoi acquistare nuovi oggetti di personalizzazione, come nuovi costumi, deltaplani, picconi, emote e coperture! In modalità Salva il mondo puoi acquistare lama Raggi X contenenti armi e progetti trappola, oltre a nuovi eroi e molto altro ancora!

Lo sapevate? Epic ha annunciato una vacanza per Fortnite, il team di sviluppo sarà in pausa dal 3 al 12 luglio, questo vuol dire che durante il periodo indicato non usciranno nuovi aggiornamenti e non ci saranno manutenzione, anche se la compagnia svilupperà comunque qualche contenuto pronto da pubblicare per non deludere la community e lasciare i giocatori a bocca asciutta per troppe settimane.