Fortnite: il Pacchetto Wilde è disponibile e include 600 V-Buck

Da qualche ora è finalmente apparso sui negozi digitali di tutte le piattaforme il Pacchetto Wilde di Fortnite Battaglia Reale, protagonista di numerosi leak nel corso delle ultime settimane.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel pacchetto:

Costume Wilde

Dorso decorativo Pacchetto palette

600 V-Buck

A differenza del pacchetto dell a scorsa stagione, questa volta non è inclusa alcuna copertura per armi e veicoli e dovrete accontentarvi solo di una skin e del relativo dorso decorativo. Il prezzo del piccolo bundle è, come al solito, di 4,99 euro e l'acquisto può essere fatto direttamente dal negozio di gioco o da uno degli store digitali come il PlayStation Store e Microsoft Store.

Vi ricordiamo che se avete bisogno di qualche V-Buck in Fortnite Battaglia Reale potete leggere la nostra guida sulle allerte giornaliere di Salva il Mondo, grazie alle quali potrete mettere da parte 90 gettoni di gioco. Pare inoltre che con l'aggiornamento di questa settimana arriverà lo Storm Flip, un misterioso gadget che potrebbe sia proteggere dalla tempesta che infliggere danni agli avversari.

Avete già visto la nuova Xbox One S viola ispirata alla tempesta di Fortnite che include nella confezione il set Dark Vertex e 2000 V-Buck?