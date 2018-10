Fortnite Pacchetto Zero Assoluto: la versione fisica arriva a novembre con alcuni bonus

Warner Bros Interactive Entertainment ed Epic Games annunciano oggi Fortnite Pacchetto Zero Assoluto, una speciale versione retail del popolarissimo gioco d’azione e costruzione Fortnite Battle Royale.

Presso i rivenditori autorizzati a livello mondiale, Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation4 Pro e tutti i dispositivi della famiglia Xbox One a partire dal 16 novembre 2018 a un prezzo consigliato di 29,99 €. I giocatori potranno acquistare Fortnite Pacchetto Zero Assoluto anche dallo store interno del gioco e dagli store digitali delle varie piattaforme.

Fortnite Pacchetto Zero Assoluto includerà Fortnite Battle Royale e una serie di contenuti premium come il Completo Frostbite, il Deltaplano del Fronte Freddo, il Piccone Gelone, il Dorso Decorativo Punto di Congelamento e 1000 V-Buck che potranno essere utilizzati per gli acquisti in-game, come skin e Pass Battaglia. In Fortnite Battle Royale i giocatori faranno squadra per competere e arrivare ad essere gli ultimi tra 100 giocatori nella modalità PvP, attraverso costruzioni utili a ripararsi, fronteggiando i nemici e sopravvivendo il più a lungo possibile per ottenere la vittoria.