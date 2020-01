Fortnite Palla 8 vs Palla in Buca: nuota nei pressi di un cartello vietato nuotare

Tra le nuovissime Sfide a Tempo Straordinario Palla 8 vs Palla in Buca di Fortnite Capitolo 2 ce n'è anche una che chiede al giocatore di raggiungere due diversi cartelli "vietato nuotare" e fare l'esatto opposto.

I cartelli in questione possono essere trovati entrambi nella metà inferiore della mappa. Per la precisione, il primo cartello si trova ad ovest dell'enorme specchio d'acqua sul quale si affaccia l'area chiamata Brughiere Brumose. Per trovare il secondo e ultimo cartello, invece, dovrete seguire il corso d'acqua ad ovest di Lago Languido: il divieto si trova a metà strada tra la città e il centro della mappa. Una volta raggiunti i cartelli non dovrete far altro che nuotare per completare la sfida.

Nel caso in cui doveste avere difficoltà nel ritrovamento dei due oggetti, potete sempre dare un rapido sguardo alla mappa che abbiamo preparato per voi, sulla quale troverete indicazioni precise sulla posizione dei divieti di nuoto.

