Fortnite Palla 8 vs Palla in Buca: visita Campi Base in Montagna

Tra le numerosissime Sfide a Tempo Straordinario di Fortnite Capitolo 2 introdotte in occasione della pubblicazione della patch 11.40 troviamo anche una che chiede di far visita a tre diversi Campi Base in Montagna.

Come potete facilmente immaginare, tutti e tre i luoghi da visitare per portare a termine la sfida della missione Palla 8 vs Palla in Buca si trovano nell'angolo in basso a destra della mappa, quello ricoperto dalla neve. Il primo accampamento si trova a sud-est di Corso Commercio e, come per tutti gli altri, sarà facilmente riconoscibile anche dall'alto grazie all'elevato numero di tende da campeggio. Una volta visitato il primo luogo, vi basterà spostarvi a sud-ovest per raggiungere anche il secondo, situato sempre tra le montagne innevate. La terza ed ultima area di campeggio si trova invece a sud-est di Brughiere Brumose, ad est della piccola montagna innevata.

Anche in questo caso vi proponiamo un'immagine con sopra indicata la posizione esatta di ciascun Campo Base in Montagna, così da semplificarvi il lavoro e permettervi di sbloccare più rapidamente la skin extra di questa missione.

Avete già trovato lo gnomo nascosto della missione Palla 8 vs Palla in Buca?