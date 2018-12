Fortnite: Pan di Zenzero e Ombra Ammantata nel Negozio il 29 dicembre

La vetrina digitale del Negozio di Fortnite Battaglia Reale si aggiorna ancora una volta e quest'oggi, 29 dicembre, offre tantissime occasioni per personalizzare il proprio alter-ego nella dimensione sparatutto del blockbuster free-to-play di Epic Games.

Dopo la scorpacciata natalizia di skin e dorsi decorativi dedicati a Krampus e a Lucilla, i venditori del bazar per le microtransazioni di Fortnite proveranno ad attentare al nostro portafogli di V-Bucks con una ricca selezione di costumi che comprenderà Ombra Ammantata, Incursore Pimpato e il dinamico duo rappresentato dagli Omini di Pan di Zenzero, oltre a qualche buona emote e a degli interessanti strumenti di raccolta.

Oggetti in Evidenza

Ombra Ammantata - costume e dorso decorativo - 1500 VB

- costume e dorso decorativo - 1500 VB Artigliere dello Zenzero - costume e dorso decorativo - 1500 VB

- costume e dorso decorativo - 1500 VB Saccheggiatore Felice - costume e dorso decorativo - 1500 VB

- costume e dorso decorativo - 1500 VB Stampino - strumento raccolta - 500 VB

- strumento raccolta - 500 VB Slitta di Zenzero - deltaplano - 500 VB

Oggetti Giornalieri

Incursore Pimpato - costume e dorso decorativo - 1500 VB

- costume e dorso decorativo - 1500 VB Gommosa - deltaplano - 800 VB

- deltaplano - 800 VB Specialista Ricognitore Torre - costume - 800 VB

- costume - 800 VB Autoaffettatore - strumento raccolta - 800 VB

- strumento raccolta - 800 VB Ritmo Pulito - emote - 500 VB

- emote - 500 VB Ululato - emote - 500 VB

Lo straordinario successo di Fortnite e il sempre crescente numero di utenti che decidono di acquistare V-Bucks per ottenere oggetti ed elementi estetici per il proprio personaggio digitale hanno contribuito a trasformare Epic Games in un vero e proprio gigante dell'industria videoludica.

Il 2018 della software house statunitense, infatti, si chiuderà con una valutazione societaria di oltre 15 miliardi di dollari e ricavi per utente superiori a quelli di colossi come Google, Facebook o Twitter.