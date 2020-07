Fortnite: pare che l'emote Richiamo da Battaglia nasconda un segreto

Analizzando alcune delle emote di Fortnite Capitolo 2, i dataminer sono riusciti a scovare un particolare nascosto in una delle azioni che possono essere acquistate nel negozio oggetti: Richiamo da Battaglia.

L'emote, che permette al proprio alter ego digitale di tirare fuori un corno da battaglia per emettere un suono, nasconde infatti un segreto. Stando a quanto dichiarato dai dataminer, esiste la remota possibilità che il suono emesso dall'oggetto sia diverso e che il personaggio non riesca a suonare correttamente lo strumento. Questo evento si verifica molto raramente e secondo i leaker c'è solo lo 0,5% di probabilità che ciò accada. Insomma, se avete questa particolare emote nel vostro armadietto potreste ritirarla fuori ed utilizzarla più e più volte con la speranza che il personaggio emetta questo bizzarro e raro suono.

A proposito di emote, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli della prova in anteprima dell'emote Bhangra Boogie nata da una collaborazione tra Fortnite e OnePlus. Non dimenticate di leggere anche la nostra guida su come utilizzare la Ricarica V-Buck in Fortnite Capitolo 2, così da non acquistare più gettoni in eccesso.