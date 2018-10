Fortnite: pare sia in arrivo la possibilità di donare skin, emote e altri oggetti

Dopo averci mostrato le emote in arrivo prossimamente in Fortnite Battaglia Reale, i dataminer continuano a sorprenderci con un filmato molto particolare.

Sembra infatti che nel codice del gioco sia nascosto un sistema per effettuare donazioni perfettamente funzionante. Ciò significa che presto potreste essere in grado di acquistare o regalare oggetti estetici di Fortnite Battaglia Reale agli utenti presenti nella vostra lista amici. Ad essere coinvolti in questo meccanismo dovrebbero essere i costumi, gli strumenti da raccolta, i deltaplani e le emote.

Nel filmato, pubblicato poco fa su Twitter, possiamo vedere il sistema in azione. Sullo schermo apparirà un tasto attraverso il quale si avrà la possibilità di scegliere l'oggetto da donare e l'amico a cui donarlo. Ad accompagnare il dono ci sarà anche un piccolo messaggio personalizzato che potrete scrivere nell'apposita area di testo. Ovviamente il fatto che sia stato trovato questo dettaglio nel codice di gioco non implica che il suo debutto avverrà a breve, ma è comunque molto probabile.

Sapevate che con il prossimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale verrà introdotto il Quad Annientatore? I dataminer hanno inoltre scoperto le immagini di nuove skin dedicate ad Halloween.