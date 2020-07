Fortnite, Party Reale: arriva il concerto di Kenshi Yonezu

Continuano ad arrivare nuovi eventi nella modalità Party Reale di Fortnite Capitolo 2, la quale si prepara ad ospitare un concerto del popolare cantautore giapponese Kenshi Yonezu.

In occasione dell'evento, che si terrà il prossimo venerdì 7 agosto 2020 alle ore 13:00 italiane, Kenshi Yonezu proporrà ai giocatori che entreranno nella modalità Party Reale una serie di singoli facenti parte del suo nuovo album, "STRAY SHEEP". Come al solito, l'evento avrà una serie di repliche che consentiranno anche a chi non potrà esserci il prossimo venerdì di godersi lo spettacolo.

Ecco di seguito tutte le date dei concerti di Kenshi Yonezu:

Venerdì 7 agosto 2020, 13:00 ora italiana

Venerdì 7 agosto 2020, 19:00 ora italiana

Sabato 8 agosto 2020, 01:00 ora italiana

Nel caso in cui voleste assistere al concerto, sappiate che i server saranno molto affollati e gli sviluppatori consigliano di entrare nel Party Reale con circa 30 minuti d'anticipo. Chiunque prenderà parte all'evento riceverà inoltre uno stendardo gratuito ispirato alla copertina dell'album del cantante.

Avete già letto la nostra guida su come ricevere gratis la copertura Afterparty durante il concerto Fortnite x Diplo?