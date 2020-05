Fortnite Party Reale: data e ora del concerto con Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5

Dopo il grande successo del concerto Astronomical di Travis Scott, Epic Games sembra averci preso gusto nell'organizzare grandi eventi e ora è la volta di Party Reale, uno speciale showcase con protagonisti Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5.

Per partecipare al concerto è necessario scaricare la nuova patch di Fortnite disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme mobile, l'aggiornamento sarà obbligatorio per accedere al Party Reale.

Fortnite Party Reale Data e Ora

Il concerto inizierà venerdì 8 maggio alle 03:00 del mattino ora italiana e terminerà 60 minuti dopo, una replica è prevista per il 9 maggio alle 20:00, ora italiana.

Bonus Fortnite gratis

Chiunque si colleghi a Fortnite da sabato 9 maggio alle 00:00 a lunedì 11 maggio alle 16:00 otterrà gratis il nuovo dorso decorativo Ali al neon che reagisce alla musica.

Oltre il Party Reale

Nello spazio Party Reale ci sono tante cose da fare, eccone alcune citate da Epic Games: affronta un percorso a ostacoli aereo alla fenditura Skydiving, partecipa alle corse delle barche di Pescesecco, e corri alla Piazza per accaparrarti oggetti come il nuovo spara-vernice.

Parteciperete al nuovo evento di Fortnite? Ricordatevi che effettuando il login durante il weekend riceverete il dorso decorativo Ali al neon, sicuramente un buon incentivo per entrare in partita!