Fortnite Party Reale, Kirby appare nel trailer: Sony e Microsoft lo censurano

Il mese di maggio ha visto il debutto di un'interessante iniziativa all'interno di Fortnite: Battaglia Reale, con l'introduzione di un'area pensata esclusivamente per il relax e il divertimento, dove intrattenersi tra una competizione e l'altra.

L'area, denominata Party Reale, ha recentemente ospitato il concerto in-game di Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5, un nuovo colossale evento che ha visto l'universo del battle royale animarsi al suono di musica trasmesso in diretta all'interno del titolo Epic Games. Anche al termine dell'evento, l'area è comunque rimasta accessibile e offre alla community una serie di attività in cui cimentarsi in compagnia dei propri amici. In seguito al reveal ufficiale di Fortnite Party Royale, tuttavia, l'attenzione del pubblico è stata attratta da un bizzarro avvistamento.



Come potete verificare direttamente in apertura a questa news, infatti, i primi secondi del trailer di annuncio dell'iniziativa ospitano una guest star, ovvero Kirby! Il roseo personaggio Nintendo può essere avvistato nell'angolo desto inferiore dello schermo presente nel trailer pubblicato da Epic Games. A quanto pare, tuttavia, il suo inserimento non è stato gradito a tutti gli attori dell'industria videoludica: come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, i trailer dell'evento pubblicati sui Canali PlayStation e Xbox presentano infatti una censura, con il piccolo Kirby che appare oscurato!