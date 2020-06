Fortnite Party Reale strega VICE US: 'I film sono più divertenti che al cinema!'

La nuova iniziativa lanciata da Epic Games con Fortnite Notte Cinema ha raccolto il plauso della redazione statunitense di Vice.com: stando ai giornalisti del noto portale di informazione, osservare i film in Fortnite Party Reale è più divertente che guardarli al cinema.

Riallacciandosi all'ultima attività che ha visto per protagonisti Fortnite e i film di Christopher Nolan, i redattori di VICE US hanno spiegato che "Inception è ancora migliore quando puoi usare un rampino, lanciare pomodori sul maxischermo e silenziare il pubblico in sala".

La disamina di Vice.com e del "corrispondente virtuale" Matthew Gault prosegue illustrando l'esperienza vissuta nella dimensione di Fortnite Party Reale per raccontare che "quando ho guardato Inception, lo schermo era chiaro, il flusso video era costante e l'audio non veniva mai bloccato. All'inizio la folla era un po' turbolenta, ma poi ha cominciato a calmarsi mentre il film andava avanti. Sorprendentemente, sembrava quasi di assistere alla serata d'apertura di un film Marvel, è stat un viaggio nel metaverso in erba di Fortnite che ha dimostrato come un videogioco sia in grado di replicare l'esperienza collettiva di un'attività come l'andare al cinema".

E voi, cosa ne pensate dell'iniziativa di Epic con l'apertura di Fortnite al cinema e ad attività come quelle dei recenti concerti di Diplo, Young Thug e Noah Cyrus in Fortnite? Fatecelo sapere con un commento e, qualora aveste partecipato a un evento di Fortnite Notte Cinema o Party Reale, diteci quali esperienze avete vissuto nel metaverso in rapida espansione di Fortnite.