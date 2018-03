Fortnite Party Royale: una sfida 50vs50 in programma all'E3 di Los Angeles

ha annunciato chesarà presente all'E3 di Los Angeles (in programma dal 12 al 14 giugno) e per l'occasione la compagnia ha organizzato uno specialeche vedrà coinvolti decine di star internazionali e i migliori giocatori didel mondo.

Questo il messaggio diffuso da Epic Games: "Vieni a trovarci all'E3 per Fortnite Party Royale, la sfida definitiva dove si affronteranno alcuni dei più grandi atleti, musicisti e showmen del mondo e i migliori giocatori di Battaglia reale di Fortnite di tutto il globo.

Le squadre si scontreranno nel primo Pro-Am VIP di Fortnite a Los Angeles durante l'E3. Una sola squadra scalerà la vetta e potrà vantarsi della vittoria. Sarai tu a mettere a segno la Vittoria reale? Continua a seguirci per avere altre informazioni sull'evento. Ah, e un'ultima cosa: nelle prossime settimane arriveranno i dettagli sulla prima stagione di gioco competitivo!"

Non ci resta dunque che attendere per saperne di più sul Party Royale e sulla prima stagione competitiva, approfittiamo dell'occasione per ricordare che nelle scorse ore è stata pubblicata la nuova patch 3.3 di Fortnite che porta in dote numerose novità, tra cui gli esplosivi telecomandati.

Sapevate che Ninja e il rapper Drake hanno giocato a Fortnite su Twitch, stabilendo un nuovo record assoluto di visualizzazioni?