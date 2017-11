Fortnite: la patch 1.9.1 in arrivo domani introduce il supporto a Xbox One X

ha annunciato che domani 29 novembre sarà pubblicato l'aggiornamento, il cui rilascio coinciderà con il termine dell'evento

I giocatori in possesso di una nuova e fiammante Xbox One X saranno felici di sapere che la patch introdurrà il supporto ufficiale alla nuova console. Gli sviluppatori hanno specificato che il titolo girerà alla risoluzione 4K, senza tuttavia specificare se saranno nativi oppure upscalati.

L'altra grande novità in arrivo è rappresentata dalla Granata Fumogena, un'arma non letale in grado di oscurare la visuale ai nemici, utile per disorientarli durante le manovre di attacco oppure per agevolare la fuga. Potrà essere trovata all'interno di tutte le tipologie di casse oppure a terra in maniera casuale. Potete ammirarla nell'immagine in calce.

Contemporaneamente alla pubblicazione della patch le classifiche settimanali saranno resettate, e saranno inserite due nuove tipologie: una mostrerà i migliori 50 giocatori al mondo per ogni tipo di match, ordinati in base alle vittorie conseguite. Un'altra, invece, sarà organizzata in base al quantitativo di esperienza ottenuta. Queste elencate fino ad ora non sono le uniche novità in arrivo: per tutte le altre vi rimandiamo al changelog pubblicato da Epic Games sul sito ufficiale.

Fortnite è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Grazie al successo della modalità Battle Royale free-to-play può già contare su ben 20 milioni di giocatori.