Fortnite: la patch 11.50 arriva domani, ecco gli orari della manutenzione

In maniera quasi inaspettata, Epic Games ha annunciato sui propri canali social ufficiali l'arrivo di un nuovo aggiornamento per Fortnite Battaglia Reale che porterà il celebre titolo alla versione 11.50.

I server del battle royale verranno spenti a partire dalle ore 10:00 italiane di domani, 5 febbraio 2020, e come al solito non sono state fornite indicazioni precise su quando terminerà la manutenzione. Al solito la procedura non dovrebbe durare molto tempo e, a meno che non sorga qualche particolare problematica, entro l'ora di pranzo tutto tornerà alla normalità e i giocatori potranno nuovamente tornare a saltare dal bus della battaglia. Per quello che riguarda invece il download dell'aggiornamento, questo dovrebbe essere disponibile nei momenti immediatamente successivi all'inizio della manutenzione.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno fornito alcun indizio circa le novità in arrivo con l'aggiornamento ma, stando alle ultime dichiarazioni, è molto probabile che stia per arrivare l'evento a tempo Cerca e Distruggi, focalizzato sulla modalità Creativa. Ad accompagnare l'evento è possibile che arrivi anche un nuovo bundle nel negozio di gioco contenente le skin Zadie e Metal Mouth.

A proposito di novità, vi ricordiamo che è appena stata annunciata la Celebration Cup di Fortnite Battaglia Reale, un torneo esclusivo per gli utenti PlayStation 4 che mette in palio un milione di dollari e una serie di skin e picconi inediti.