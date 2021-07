Fortnite Patch 17.21: quando inizia il nuovo evento e cosa possiamo aspettarci?

Il nuovo aggiornamento 17.21 di Fortnite non ha portato con sé solamente il nuovo Cannone al Plasma, ma anche una serie di bug fix e, soprattutto, un nuovo conto alla rovescia visibile presso l'Aftermath, la location viola al centro della mappa di gioco.

Epic Games sta facendo, come suo solito, la misteriosa, pertanto non ha rivelato nessun dettaglio ufficiale in merito all'evento che avrà luogo al termine del countdown. Per il momento, sappiamo per certo solamente che scade alle ore 18:00 di venerdì 6 agosto, ma nulla ci vieta di fare qualche speculazione. Nei documenti emersi durante la battaglia legale tra Epic Games ed Apple, ad esempio, si fa chiaramente riferimento ad un imminente concerto di Ariana Grande, con tanto di skin dedicata alla popolare cantante pop. Alcuni famosi leaker di Fortnite, come HYPEX, credono invece che alcuni punti d'interesse, come Castello Corallo, Corny Complex e Pantano Palpitante, siano prossimi ad essere fatti a pezzi e inglobati dagli alieni.

Cosa succederà il 6 agosto? Ci sarà un concerto di Ariana Grande oppure un nuovo attacco alieno destinato a modificare il volto dell'isola? Nel frattempo potete godervi il nuovo Cannone al Plasma, un'arma rinvenibile nei forzieri dotata di cinque colpi (non ricaricabili) che, anche se viaggiano lentamente, sono in grado di distruggere all'istante le strutture per rivelare la posizione dei nemici.