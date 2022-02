Fortnite Patch 19.20: la Pistola Automatica arriva nella Battaglia Reale

Gli instancabili sviluppatori di Epic Games hanno pubblicato la nuova Patch 19.20 di Fortnite, che porta sull'isola della Battaglia Reale una nuova bocca da fuoco: la Pistola Automatica!

La Pistola Automatica si nascondeva nei file di gioco fin dalla Stagione 7 del Capitolo 1 di Fortnite, che prese il via nel dicembre del 2018. Per ben tre volte (nel Capitolo 1: Stagione X, nel Capitolo 2: Stagione 5 e nel Capitolo 2: Stagione 8) è stata erroneamente messa a disposizione per brevissimi periodi di tempo, per poi finire nella Creativa durante il Capitolo 3: Stagione 1. Una storia movimentata che culmina oggi 8 febbraio 2022, con il lungamente atteso debutto ufficiale nella Battaglia Reale!

Esattamente come la SMG, la Pistola Automatica è indirizzata a tutti coloro che preferiscono guardare in faccia il nemico, dal momento che infligge danni pesanti quando l'avversario si trova a poca distanza. È efficace anche sulle lunghe distanze, se si spara a intervalli brevi per mantenere la precisione. La capacità del caricatore espanso, inoltre, le permette di sparare un po' più a lungo. Le pistole automatiche possono essere trovate per terra, nei forzieri rari e normali, nelle consegne di rifornimenti, nella pesca e negli squali. Per il momento non sono incluse nelle playlist competitive, essendo soggette ad un periodo di valutazione.

Ne approfittiamo per ricordarvi che ieri è iniziato l'evento Caso Creativo in Fortnite, che tra le altre cose permette di sbloccare gratis il piccone Mazza di Cuori.